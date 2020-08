Die Sims 4 – Star Wars-Erweiterung Reise nach Batuu angekündigt

Die gamescom 2020 findet in diesem Jahr zwar nur digital statt, Entwickler und Publisher lassen es sich dennoch nicht nehmen ihre neuen Spiele der Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Rahmen der gestrigen Opening Night Live Show gab es ebenfalls ein ausschweifendes Segment, dass sich um das populäre Sci-Fi-Franchise Star Wars drehte. Unter anderem kündigte Electronic Arts hier ein besonderes Addon für Die Sims 4 an.

Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu kommt im September

Bei der Erweiterung handelt es sich konkreter um das Gameplay-Pack Reise nach Batuu, in der es euch auf den gleichnamige Planeten am Rande des Outer Rim verschlägt. Der neue Ort fungiert dabei als besonderes Reiseziel, für den eure Sims ihre Heimat kurzzeitig verlassen müssen. Batuu präsentiert sich dabei in einem einzigartigen Star-Wars-Look mit der dazugehörigen populären Sci-Fi Atmosphäre. Neben neuer Kleidung warten ebenfalls einzigartige Deko-Artikel samt neue Rezepte und besonderer Spielelemente auf euch. So habt ihr die Möglichkeit ein eigenes Lichtschwert zu bauen sowie einen persönlichen Droiden-Freund zu erwerben – der sich auch nach eurem Abenteuer auf Batuu mit in die Sim-Heimat nehmen lässt. Inhaltlich soll sich die Erweiterung zunehmend um den Kampf zwischen der ersten Ordnung und dem Wiedererstand drehen. Je nachdem für welche Seite ihr euch entscheidet, soll sich die Spielewelt und eure Möglichkeiten anpassen. So entscheidet ihr schlussendlich für welche Fraktion ihr Missionen erledigt, was durchaus mit einem Besuch bei großen Star Wars Ikonen wie Kylo Ren oder Rey belohnen kann.

Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu erscheint offiziell am 8. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: EA