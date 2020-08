Xbox Series X – Video zeigt die Konsole im Größenvergleich

Seit der offiziellen Ankündigung der Xbox Series X stellen sich Spieler vermehrt die Frage, wie groß das Gehäuse der Konsole tatsächlich ausfällt. Ein YouTuber stellt den Tower nun im direkten Größenvergleich vor.

So groß fällt die Konsole aus

Dass die Xbox Series X im Vergleich zur aktuellen Xbox One nochmals deutlich größer ausfallen wird, bestätigte Hersteller Microsoft bereits vor einiger Zeit. Mit 301mm in der Höhe und 151mm in Tiefe sowie Breite kennen wir zwar die konkreten Maße, eine Eindorndung der Größenverhältnisse fiel aber trotzdem nicht allzu leicht.

Für Abhilfe sorgte nun allerdings der YouTube-Kanal Maniak Gaming, der im neusten Video unlängst ein Modell der Konsole präsentierte. Der YouTuber zeigt das Gehäuse dabei im direkten Vergleich zur Xbox One, einer PlayStation 4, einer Nintendo Switch, einem GameCube sowie einem NES Mini und gibt so einen guten Ersteindruck der Dimensionen. Alle Einzelheiten dazu findet ihr im unten stehenden Video.

Details zum Innenleben oder gar der Benutzeroberfläche gibt es indes natürlich nicht zu sehen. Microsoft zeigt sich derzeit selbst noch recht zurückhaltend, was den Preis und Releasetermin der Xbox Series X angeht. Bisher ist lediglich bekannt, dass die neue Konsolengeneration im November auf den Markt kommen soll.

Quelle: Maniak Gaming