Epic Games – Microsoft veröffentlicht unterstützende Erklärung

Die Fronten zwischen Apple und Epic Games bleiben verhärtet. Jetzt äußerte sich ausgerechnet der Xbox-Chef Phil Spencer zu der Thematik und gibt Epic Games öffentlich Rückendeckung.

Nach wie vor konnte keine Einigung zwischen den beiden Tech-Firmen von Apple und Epic Games erzielt werden. Wie wir berichteten, hatte Epic laut Apple gegen die strengen Richtlinien des App Stores verstoßen, sodass Fortnite kurzerhand von der Plattform geschmissen wurde. Da sich Epic in den Augen von Apple uneinsichtig zeigte und mit Klagen reagierte, drohte der Hardware-Hersteller sogar mit dem kompletten Rauswurf von Epic Games.

Laut Phil Spencer und dementsprechend auch Microsoft, käme dieser Schritt einem Desaster für die Gaming-Welt gleich. Denn ohne Epic Games, hätten Apple und sämtliche Entwicklerstudios, die die Plattform nutzen wollen, keinen Zugriff mehr auf die Unreal Engine. Gerade die kleinen Studios sind auf diese Software angewiesen, da sie nicht die Ressourcen besitzen, um eine eigene Grafik-Engine zu erstellen. Und die Unreal Enige ist laut Spencer nicht nur irgendeine Option, nein, er beschreibt sie als die aktuell beste Möglichkeit für aufstrebende Entwickler.

Die gesamte Erklärung ist im Folgenden verlinkt. Wir können an dieser Stelle nur hoffen, dass Apple noch einlenken wird. Denn sollten sie das nicht tun, schneiden sie sich leider nicht nur in das eigene Fleisch. Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

