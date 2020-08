Fortnite – Apple droht Epic Games mit finalem Rauswurf

Die Fronten zwischen dem Tech-Giganten Apple und den Fortnite-Machern von Epic Games scheinen sich zunehmend zu verhärten. Nachdem Apple das populäre Battle Royale-Spiel am 13. August aus ihrem App Store entfernt hatte, droht Epic Games jetzt der Komplettrauswurf aus dem Apple-Kosmos.

Nie mehr Fortnite auf iOS und Mac?

Im Verlauf der letzten Woche nahm die Krise ihren Lauf. Am 13. August ließ Apple Fortnite aus dem App Store entfernen, da die App gegen die strengen Richtlinien der Plattform verstoßen hatte. Denn Epic Games hatte für die Nutzer der App die Möglichkeit geschaffen, das App Store-Bezahlsystem zu umgehen. Epic wiederum sah die Reaktion von Apple bereits kommen und reagierte prompt mit rechtlichen Schritten gegen den Tech-Giganten. Außerdem wurden auf diversen Socialmedia Plattformen die #FreeFortnite-Kampange ins Leben gerufen, um den Druck auf Apple zu erhöhen.

Apple zeigt sich jedoch vollkommen unbeeindruckt. Nach dem Motto “Angriff ist die beste Verteidigung” droht Apple Epic Games jetzt mit dem totalen Rauswurf aus ihrem Ökosystem. Schon am 28. August sollen dem Unternehmen sämtliche Entwickler-Accounts und Zugangsberechtigungen aufgekündigt werden. Damit wäre Epic Games nicht mehr in der Lage irgendeine App für iOS-Geräte anbieten zu können und somit auch Fortnite. Epic reagierte darauf mit einer einstweiligen Verfügung, in der Hoffnung den Entwickler-Zugang zumindest so lange behalten zu dürfen, bis der Hauptstreitpunkt geklärt werden konnte. Dabei argumentieren sie mit dem enormen finanziellen Schaden, den Epic durch das Handeln von Apple in Kauf nehmen muss.

Apple wird sich zweimal überlegen müssen, ob sie diesen Schritt gehen wollen, denn ohne Epic Games verlieren sie auch den Zugang zur Unreal Engine. Wir sind gespannt, wer aus dieser Streitigkeit als “Sieger” hervorgehen wird.

Quelle: vg247.com