Call of Duty Black Ops: Cold War – Offenbar Open-Beta und diverse Bonusinhalte geplant

Noch vor der offiziellen Ankündigung am kommenden Mittwoch haben Dataminder nun vermeintlich neue Details zu Call of Duty Black Ops: Cold War ausfindig gemacht.

Open Beta zu Cold War?

Einmal mehr ist es findigen Dataminern offenbar gelungen, noch vor offizieller Bekanntgabe einige neue Informationen zum nächsten Eintrag der COD-Reihe zu ermitteln. Demnach plant Activision wie auch schon beim direkten Vorgänger eine Open Beta im Vorfeld des Releases. Diese soll erneut leidglich Vorbestellern zugänglich gemacht werden. Konkrete Hinweise auf die Inhalte der Testphase gibt es bis dato nicht.

Im Code der Webseite fanden sich darüber hinaus noch weitere Informationen zu vermeintlichen Bonusinhalten, die dem Spiel beiliegen sollen. Dazu gehören beispielsweise das ‘Confrontation Weapons Pack’ und das ‘Woods Operator Bundle‘. Weiterhin ist die Rede von einem Season 1 Battle Pass, sowie dem ‘Land, Air‘ und ‚Sea Pack‘.

Call of Duty Black Ops: Cold War erzählt wahre Geschichten zu Zeiten des kalten Krieges. Auch der Multiplayer-Modus Warzone soll Bestandteil von Cold War bleiben und wird Gerüchten zufolge auch in Zukunft stetig weiterentwickelt. Der Shooter wird am kommenden Mittwoch der Weltöffentlichkeit vorgestellt.

Quelle: Charlieintel.com