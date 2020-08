PlayStation 5 – Sony verspricht das beste Lineup aller Zeiten

Sony verspricht uns für den Launch der PlayStation 5, das beste Spiele-Lineup der PlayStation-Geschichte. Trotz aller Widrigkeiten des Jahres 2020, soll die nächste Generation der Spielekiste nicht nur garantiert in diesem Jahr erscheinen, sondern auch noch alle Erwartungen übertreffen.

Haufenweise Software für die PlayStation 5

Es ist offiziell, die neue PlayStation soll trotz anhaltender Corona-Pandemie in diesem Jahr veröffentlicht werden. Laut dem Marketing Chef Eric Lempel soll dieser Fakt allein, jedoch noch lange nicht alles sein. Auch das Spiele-Lineup soll pünktlich zum Start alle bisherigen PlayStation-Generationen übertreffen. Ein wahrlich pfiffiger Marketing Zug, kurz nachdem die Xbox Series X einen ihrer größten Launch-Titel verloren hat. Aber was steckt hinter dieser großspurigen Ankündigung? Bereits im Juni hatte unser Redaktionschef eine Liste mit allen Videospielen angelegt, die bis dahin für die neue Konsole angekündigt worden waren. Und 44 Spiele sprechen schon einmal eine deutliche Sprache. Der Teufel liegt aber wie gewohnt im Detail. Schauen wir uns doch mal die genaue Wortwahl von Lempel an:

Der Content, der im Launch-Fenster sein wird und danach ist unglaublich aufregend. Ich würde sagen, dass das das beste Lineup ist, das wir jemals in der Geschichte der PlayStation gesehen haben.

Wie ihr seht, spricht Lempel nur bedingt vom tatsächlichen Lineup zum Release der neuen Konsole. Sein sogenanntes Launch-Fenster ist ein sehr dehnbarer Begriff und somit dankbar für derlei Versprechen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass er in seiner Rechnung wahrscheinlich auch alle abwärtskompatiblen PS4-Spiele mit einbezieht.

Trotzdem scheint es so, als hätte Sony noch die ein oder andere Überraschung parat. Immerhin kann dieses vollmundige Versprechen nicht so leicht zu begründen sein.

Quelle: gameindustry.biz