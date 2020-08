Hitman 3 – Spiel wird Epic Games exklusiv

Wie nun bekannt wurde, wird Hitman 3 auf dem PC, exklusiv im Epic Games-Store erhältlich sein. Dies wurde nun offiziell über eine Pressemeldung bekanntgegeben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Anfänge des Agent neu zu erleben.

Hitman 3 wird ein Abschluss?

Im Januar 2021 soll das Spiel auf den Markt kommen, jedoch erstmal exklusiv bei Epic. Zwischen dem 27. August und 03. September 2020, habt ihr zudem die Möglichkeit, euch den ersten Teil der Reihe kostenlos herunterzuladen. Auch nachdem diese Zeit abgelaufen ist, bleibt das Spiel in eurem Besitz. Wer also noch nicht in den Genuss von Auftragsmorden gekommen ist, kann dies ab Ende August nachholen.

Das Spiel soll zudem das Finale der „World of Assassination“-Trilogie sein und Agent 47 seine wichtigsten Aufträge erleben lassen. Dabei reist ihr rund um die Welt und erkundet offene Gebiete. In einem neuen Trailer, den ich euch hier verlinke, wird der Ort Dartmoor, Englands Thornbridge Manor vorgestellt. Das Spiel wird übrigens von IO Interactive selbst gepublisht, wodurch sich für den Entwickler mehr Freiheiten ergeben. Die Partnerschaft mit Epic wird nicht unwesentlich an dieser Freiheit beteiligt gewesen sein. Da können wir nur hoffen, dass IO dem Druck der Fans standhalten kann. Mehr zum Auftragskiller, findet ihr auf unserer News-Seite.

HITMAN: DEFINITIVE EDITION - [PlayStation 4] Die "Hitman: Definitive Edition“ ist die ultimative Version des Spionage-Thrillers und enthält die erste Staffel mit sämtlichen Episoden, Missionen, Schauplätzen, und allen DLC-Zusatzinhalte.

WERDEN SIE ZUM MEISTER-AGENTEN: Schalten Sie in diesem kreativen Stealth-Action-Spiel mächtige und bekannte Zielpersonen an exotischen Orten in aller Welt aus.

ÜBER 100 ACTIONGELADENE SPIELSTUNDEN! Bereisen Sie Schauplätze auf der ganzen Welt, und erfüllen Sie eine Vielzahl spannender Missionen.

KLEIDER MACHEN LEUTE! NEUE HITMAN OUTFITS! Enthält das HITMAN Requiem Blood Money Pack aus HITMAN: BLOOD MONEY, sowie 3 Bonus Outfits, inspiriert von Freedom Fighters, Kane & Lynch und Mini Ninjas.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

Quelle: IO Interactive via Pressemeldung