PlayStation 5 – SO verhält sich der DualSense-Controller

Mit dem ersten Werbespot zur PlayStation 5, wurde auch ein Blog-Beitrag veröffentlicht, der sich noch genauer mit dem DualSense-Controller befasst.

PlayStation 5 blockiert Trigger!

Das Spielegefühl soll mit der PS5 und dem DualSense-Controller noch intensiver werden. So verriet Brian Horton, Creative Director von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, dass der Controller von der linken zu rechten Seite vibriert, wenn ein Venom-Schlag ausgeführt wird. Aber auch die Trigger sollen mit in das Spielgefühl einbezogen werden.

So erklärte der Game Director von Deathloop, dass die Trigger des Controllers wohl blockiert werden sollen, wenn die Waffe klemmt. Dadurch wäre man noch näher am Geschehen. Jede Waffe soll sich unterschiedlich und einzigartig anfühlen, um die Welt noch realer wirken zu lassen. Auch Demon’s Souls soll von diesen Features profitieren. Jeder Schlag und Block von dir oder deinem Gegner, soll direkt an den Controller weitergegeben werden. Selbst das Ziehen an einem Hebel soll zu einem Erlebnis werden, heißt es in dem Beitrag. Die Kombination aus dem neuen Controller und dem 3D-Sound, könnte das Spielerlebnis deutlich verändern. Wie sich das ganze dann am Ende anfühlt, finden wir leider erst zu Release heraus. Den Blog-Beitrag habe ich euch hier verlinkt. Und wer noch mehr zur PlayStation 5 wissen will, sollte hier fündig werden.

Quelle: PlayStation Blog