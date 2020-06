Das sind die ersten 44 Games für die PlayStation 5

Am 4. Juni 2020 sollte um 22 Uhr unserer Zeit der große PlayStation 5-Enthüllungsstream abgehalten werden. Sony entschied aufgrund der jüngsten Proteste in den USA nun allerdings, das Event auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Man möchte mit diesem Zuge einen Schritt zurückgehen und wichtigere Stimmen zu Wort kommen lassen. Wann wir in den Genuss des Events kommen werden, ist zunächst unklar, da kein neuer Termin angekündigt wurde. Ursprünglich war geplant, innerhalb von einer Stunde möglichst viele Spiele der neuen Generation zu zeigen. Vor allem die Grafik der neuen Spiele hätte uns selbstverständlich erstmals präsentiert werden sollen. Wann wir die PS5 selbst auch endlich mal zu Gesicht bekommen werden, bleibt abzuwarten.

Diese Spiele erscheinen auf der PS5

Dennoch gibt es bereits Spiele, welche für die Next-Gen-Konsolen angekündigt und entwickelt werden. Wir haben alle bisher bekannten Titel für euch zusammengefasst und nach entsprechender Exklusivität markiert:

A Rat’s Quest: The Way Back Home (2021)

(2021) Assassin’s Creed Valhalla (2020)

(2020) Battlefield 6 (2021)

(2021) Bright Memory Infinite (2020)

(2020) Chorus (2021)

(2021) Cygni: All Guns Blazing (TBA)

(TBA) Cyberpunk 2077 (TBA)

(TBA) Dauntless (TBA)

(TBA) Destiny 2 (TBA)

(TBA) Dirt 5 (2020)

(2020) Dragon Age 4 (TBA)

(TBA) Dying Light 2 (TBA)

(TBA) FIFA 21 (2020)

(2020) Fortnite (2020)

(2020) Godfall (TBA)

(TBA) Gods & Monsters (TBA)

(TBA) Gothic Remake (TBA)

(TBA) Lords of the Fallen 2 (2021)

(2021) Madden 21 (2020)

(2020) Marvel’s Avengers (TBA)

(TBA) Moonray (Summer 2021)

(Summer 2021) MicroMan (TBA)

(TBA) NHL 21 (2020)

(2020) Nth’O Infinity Reborn (Februar 2021)

(Februar 2021) Observer: System Redux (2020)

(2020) Outriders (2020)

(2020) Path of Exile 2 (2020)

(2020) PsyHotel (TBA)

(TBA) Quantum Error (2020)

(2020) Rainbow Six Quarantine (TBA)

(TBA) Rainbow Six Siege (TBA)

(TBA) Redo! Enhanced Edition (2020)

(2020) Scarlet Nexus (TBA)

(TBA) Sniper Elite 5 (TBA)

(TBA) Soulborn (2021)

(2021) Starfield (TBA)

(TBA) The Elder Scrolls 6 (TBA)

(TBA) The Lord of the Rings: Gollum (2021)

(2021) The Sims 5 (TBA)

(TBA) Ultimate Fishing Simulator 2 (2021)

(2021) Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (TBA)

(TBA) Warframe (TBA)

(TBA) Watch Dogs Legion (TBA)

(TBA) WRC 9 (2020)

Legende der jeweiligen Einfärbungen:

Schwarz : Dieser Titel erscheint nur auf der neuen Generation

: Dieser Titel erscheint nur auf der neuen Generation Rot : Dieser Titel ist noch gar nicht offiziell angekündigt

: Dieser Titel ist noch gar nicht offiziell angekündigt Lila : Mehr als eine offizielle Bestätigung der Entwicklung ist nicht bekannt

: Mehr als eine offizielle Bestätigung der Entwicklung ist nicht bekannt Grün : Dieser Titel erscheint als Cross-Gen-Spiel bzw. wenig später ebenfalls für die Next-Gen

: Dieser Titel erscheint als Cross-Gen-Spiel bzw. wenig später ebenfalls für die Next-Gen Blau : Dieser Titel ist ein Port auf die neue Generation