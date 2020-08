Necromunda Underhive Wars – Neuer Gameplay Trailer

Focus Home Entertainment bringt Anfang September mit Necromunda Underhive Wars, ein neues Taktik RPG heraus. Jetzt gibt es einen neuen Gameplay Trailer.

Necromunda Underhive Wars im neuen Trailer

Entwickler Rogue Factor und Publisher Focus Home Entertainment bringen am 8. September 2020 ein neues Taktik RPG raus, welches in der Welt des bekannten Bandenkrieg Tabletops spielt.

Im verseuchten Untergrund der Unterwelt liefern sich diverse Banden erbitterte Kämpfe und ihr müsst eine Seite wählen. Hierbei wählt ihr zwischen den Escher, den Goliath und den Orlock.

Dabei lernt ihr neue Skills, nutzt das Terrain für taktische Vorteile und levelt eure Gang auf. um in den Gangkriegen besehen zu können. Ihr müsst klettern, Fallen stellen und euren Feinden auflauern um diese dann im Nahkampf zu erledigen.

Der Story Mode ist allerdings nicht das einzige Spielfeld. Eure gewonnen Skills, Lobt und auch euer aufgelevelte Gang, werdet ihr auch in Vier-Spieler Online Bandenkriegen verwenden.

Der neue Gameplay Trailer gibt euch daher einen ersten guten Einblick in das Spiel. Solltet ihr mal Abwechslung zu den Warhammer Hauptspielen suchen, könnt ihr euch den Titel auf PC via Stream, Playstation 4 und Xbox One anschauen.

Quelle: Steam