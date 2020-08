Hearthstone – Balance-Update 18.0.2 wurde angekündigt

Die Entwickler von Hearthstone haben den ersten Balance-Patch der neuen Akademie Scholomance-Erweiterung angekündigt. Entgegen den Erwartungen und Hoffnungen der Community sollen jedoch nur zwei Karten verändert werden. Welche genau das sind, erfahrt ihr im Folgenden!

Gewitterblüte darf weiterhin in Hearthstone bleiben?

Die Akademie Scholomance-Erweiterung hat uns eine ganze Hand voll übermächtiger Karten beschert, die aktuell die Meta von Blizzards digitalem Kartenspiel dominieren. Fleißige Leser unseres Meta-Formats, Top of the Decks, dürften genau wissen, welche Karten der Community aktuell ein Dorn im Auge sind. Ein Balance-Update ist also dringend nötig. Mit Patch 18.0.2 soll eben dieses Update schon bald kommen, allerdings sucht man viele der verhassten Karten vergebens. Stattdessen geht es wieder einmal Kael’thas Sonnenwanderer an den Kragen. Nach dem Update wird sich dessen Kartentext wie folgt lesen: Jeder dritte Zauber, den Ihr in jedem Zug wirkt, kostet (1). Natürlich dürfte diese Änderung die Macht des aktuell omnipräsenten Guardian-Druiden etwas vermindern, wünschenswert wäre aber eher eine Änderung der Karte Gewitterblüte gewesen.

Kartenänderung Nr. 2 trifft die Priester-Klasse. Die Mana-Kosten von Gedankenreißerin Illucia werden von 2 Mana auf 3 Mana angehoben. Dadurch dürfte es insbesondere in Aggro-Begegnungen schwierig werden, nennenswerten nutzen aus der Karte zu ziehen. Also Kombo-Disruptor wird sie allerdings nach wie vor Glänzen können. Leider haben die Entwickler kein konkretes Erscheinungsdatum für das Balance-Update bekannt gegeben.

