Guild Wars 2 – Endlich wieder ein Weltboss-Ansturm

Lange war es still bezüglich neuer Welten-Boss-Anstürme in Guild Wars 2. Zuletzt gab es einen vor ungefähr einem Jahr. Zu lange her für die meisten Fans, denn so ein gepflegter Ansturm gibt nicht nur eine Menge nützlichen Loot, sondern auch seltene Goodies, die lediglich im Rahmen dieser Events und gemeinsam mit der Community erlangt werden können. Vom 18. bis 25. August 2020 könnt ihr für die Teilnahme an Weltboss-Events ihr Bonuskisten mit Waren erhalten. Wir haben hier für euch einen kurzen Überblick bereit.

So nehmt ihr teil am Weltboss-Ansturm in Guild Wars 2

Folgende Dinge könnt ihr erhalten, wenn ihr an den Weltboss-Events teilnehmt. Ihr erhaltet mehr Bonuskisten mit Waren, wenn ihr Bosse am Ende längerer und schwierigerer Event-Ketten besiegt. Um das Community-Ziel zu erreichen und daran teilzuhaben schreitet ihr durch Siege über Weltbosse mit dem Fortschritt des gesamten Gemeinschaftsziels voran. Ihr erhaltet Belohnungen für jeden Rang, an dem ihr teilnehmt. Die Belohnungen für das Gemeinschaftsziel werden am 25. August um 19:01 Uhr MESZ (10:01 Uhr PDT) ausgeteilt und können bis zum 9. September um 01:00 Uhr MESZ (16:00 Uhr PDT des Vortags) eingesammelt werden.

Diese Belohnungen erwarten euch dieses Mal

Rang 1

3 Festverstärker

4.500 Karma

5 Gilden-Banner für Beutegold

3 Geisterbanner

Rang 2

3 Festverstärker

4.500 Karma

5 Gilden-Banner für Sammeln und Eile

10 Kartografie-Materialien für Pakt-Späher

500 Asche-Legion-Belobigungen

500 Flammen-Legion-Belobigungen

Rang 3

3 Festverstärker

4.500 Karma

3 Teller mit Hähnchen in Rotweinsoße mit Sesamkruste

5 Gilden-Banner für Karma und Erfahrung

500 Blut-Legion-Belobigungen

500 Eisen-Legion-Belobigungen

Rang 4

3 Festverstärker

4.500 Karma

5 Gilden-Banner für Gold und Magisches Gespür

10 Bonuskisten mit Waren

500 Frost-Legion-Belobigungen

500 Oberherrschaft-Belobigungen

Rang 5

3 Festverstärker

4.500 Karma

5 Gilden-Banner für Helden

Blaue Propheten-Scherben (20x)

Rote Propheten-Scherben (20x)

Grüne Propheten-Scherben (20x)

Endloser glänziger Truhen-Trank

Quelle: ArenaNet