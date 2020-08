Assassin’s Creed Valhalla – Offizieller Titelsong smart weiterer Tracks veröffentlicht

Ubisoft hat jüngst den offiziellen Titelsong zum kommenden Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht, gefolgt von einer kompletten EP.

Für diejenigen, die es kaum noch bis zum Release von Ubisofts neustem Eintrag im Assassin’s-Creed-Franchise abwarten können, hat der französische Publisher nun ein kleines Schmankerl veröffentlicht: Der offizielle Titelsong samt eigener EP steht ab sofort zum Anhören bereit.

Das Main Theme entstammt dabei aus der Feder von Sarah Schachner, Jesper Kyd und Einar Selvik. Die EP trägt den passenden Titel The Ravens Saga und umfasst insgesamt sieben Tracks. Das Album kann sowohl über Spotify bezogen oder via iTunes erworben werden.

Die Songliste im Überblick:

“Wir wollten den Hörer mit der Atmosphäre des Titels unmittelbar in eine andere Zeit und an einen anderen Ort entführen. Ein Ort voller Geheimnisse und Ungewissheit. Es spielen nordische Instrumente, jedoch auf eine eher moderne Art und Weise. Der Titel repräsentiert Eivors Abenteuer, sowie die Hoffnung der Wikinger auf ein besseres Leben, während sie sich weiter in die südlichen Regionen der Angelsachsen begeben”