Assassin’s Creed: Valhalla – Spiel kommt mit Xbox Smart Delivery

Erst vergangene Woche enthüllte Ubisoft den neuen Ableger der populären Action-Adventure-Reihe Assassin’s Creed. Assassin’s Creed: Valhalla macht dabei die nordische Mythologie zum Thema und soll bereits Ende diesen Jahres veröffentlicht werden. Ein Release soll dabei nicht nur für die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht werden auch die Next-Gen wird mit dem Wikinger-Titel bedacht. Die Xbox-Fangemeinde darf dabei auf ein Ganze besonderes Feature zurückgreifen.

Eine Xbox-Fassung von Assassin’s Creed: Valhalla kostenlos

Unter dem Namen Xbox Smart Delivery stellte Microsoft vor einiger Zeit ein Programm vor bei dem vor allem Viel-Spieler profitieren können. So müssen Spiele, die dieses Feature beinhalten, grundsätzlich nur einmal erworben werden, um dieses auch auf anderen Plattformen zu nutzen. Dies soll bei Assassin’s Creed: Valhalla im Falle der Xbox One sowie der kommenden Xbox Series X der Fall sein. Wer sich den Titel für eine der beiden Konsolen kauft, wird diesen ebenfalls kostenfrei auf der anderen Hardware spielen können. So will Microsoft Überschneidungen innerhalb des Konsolenwechsels entgegensteuern. Ob Sony ein ähnliches Vorgehen plant, ist bislang nicht bekannt.

Quelle: Xbox Dynasty