Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 33.2020

Die Hitzewelle hat Deutschland erreicht, unsere Releasevorschau zeigt allerdings, dass auch in dieser Woche die richtig heißen Titel auf sich warten lassen. Das soll aber wie immer nicht heißen, dass es nichts Interessantes zum Zocken gibt. Natürlich haben wir wieder einmal ein paar Titel für euch rausgesucht.

Ein weiteres Battle Royal-Spiel in unserer Realeasevorschau

Hyper Scape (PC, Xbox One, Playstation 4) – 11. August

Ubisoft will ins Battle Royal-Geschäft einsteigen und versucht dies mit Hyper Scape, einem futuristischen Shooter, in dem es vor allem um vertikales Gameplay gehen soll. Soll heißen: Viele Trampoline und Sprungskills und eine Menge Bewegung über den Dächern der Map. Ob es sich im Ozean der Battle Royal-Shooter behaupten kann, wird sich zeigen.

Risk of Rain 2 (PC, Switch, Playstation 4, Xbox One) – 11. August

Der Roguelike-Third-Person-Shooter ist bereits seit vergangenem Jahr im Early Access und wird nun vollständig veröffentlicht. Ihr müsst mit vier Spielern einen zufällig auf der Map platzierten Teleporter finden und euch gegen eine Horde von Monstern und Endbossen beweisen.

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch) – 11. August

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? ist eine Animeserie mit einem zugegebenermaßen sehr langem Titel, doch die Prämisse ist durchaus interessant. Die Götter haben ihre göttlichen Fähigkeiten etwas gemindert und sich unter das gemeine Volk gemischt, um mal wieder ein wenig Aufregung zu erleben. Infinite Combat ist die Versoftung der Animeserie und lässt euch in die Chibiversionen der Charaktere aus der Serie schlüpfen.

Area Man Lives (PC, Oculus Quest) – 13. August

VR-Fans dürfen sich auf diesen kleinen Titel freuen, der euch in eine kleine Radiostation schickt, wo ihr mit allerlei Gegenständen interagieren könnt. Außerdem nehmt ihr Anrufe eure Radiohörer entgegen und erfahrt so einige interessante Stories.

Total War Saga: Troy (PC) – 13. August

Dieser Titel bedarf wohl kaum einer Erklärung, er lässt die Herzen von Strategie-Fans höher schlagen. Erstmals geht es in der Total War-Reihe in das Bronzezeitalter und erzählt die legendäre Geschichte vom Krieg der Griechen gegen Troja.

Kill it with Fire (PC) – 13. August

Dieses Spiel ist wirklich nichts für Arachnophoben. Oder es ist genau das richtige Spiel für sie, denn ihr müsst eine Spinnenplage in eurem Haus auslöschen. Dazu ist euch jedes Mittel recht. Wirklich JEDES Mittel.

EA Sports UFC 4 ( PlayStation 4, Xbox One) – 14. August

Auch einen Sportrelease von EA haben wir in dieser Woche, in UFC geht es erneut im Ring mit den Fäusten zur Sache.

Und, ist unter diesen Titeln aus unserer Releasevorschau etwas für euch dabei gewesen? Teilt es uns gerne mit. Die Übersicht über das Archiv der Releasevorschau gibt es hier.