GhostWire Tokyo – Nicht als vollwertiges Horror-Spiel geplant

GhostWire Tokyo fährt offenbar nicht wie zunächst gedacht auf der altbekannten Horror-Schiene, sondern versucht doch etwas komplett neues.

Ghostwire eher ein Actionspiel

Wie der leitende Entwickler Kenji Kimura unlängst in einem Interview mit der GameInformer klarstellte, wird GhostWire Tokyo keineswegs nur dem Horror-Genre zugehörig sein. Viel mehr sollten sich Spieler auf ein Action-Adventure mit einigen Mystery- und Gruselmomenten einstellen.

GhostWire: Tokyo soll auf keinen Fall als Horror-Spiel angesehen werden. Da der Titel in Japan spielen wird, hoffen wir schaurige und mysteriöse Momente in das Spiel einbauen zu können. Diese sollen vor allem auf den japanischen Yokai Folkloren, Sagen, städtischen Legenden und bekannten Schauergeschichten beruhen.

Dass der Bethesda-Titel von Beginn an mit dem Horror-Genre assoziiert wurde, dürfte allem voran dem Hintergrund der verantwortlichen Entwickler geschuldet sein. So war Tango Gameworks in der Vergangenheit insbesondere für die schaurigen The Evil Eithin Spiele verantwortlich. Mastermind und Studio-Head Shinji Mikami hingegen ist in der Szene besonders für sein Mitwirken an Resident Evil bekannt. Er gilt nicht umsonst als Vater des Genres.

GhostWire Tokyo soll 2021 zunächst exklusiv für PlayStation 5 auf den Markt kommen. Eine PC-Umsetzung soll zu einem nicht näher genannten späteren Zeitpunkt ebenfalls nachfolgen.

Quelle: Game Informer