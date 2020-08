Lands of Raynar – Open World Strategiespiel angekündigt

Publisher Gaming Factory und das polnisch-deutsche Entwicklerteam DeSand haben nun ihr neues Projekt angekündigt. Lands of Raynar, so der Name, soll vorraussichtlich 2022 erscheinen und einen wilden Mix aus verschienen Genres umfassen. Laut Publisher handelt es sich um ein “storybasiertes Open World Strategiespiel” und beinhaltet wohl auch typische Rollenspielelemente. Erscheinen soll das Ganze für den PC, die Playstation 5 und die Xbox Series X, eine spätere Veröffentlichung auf der Nintendo Switch sei jedoch nicht ausgeschlossen.

Lands of Raynar – ein vielversprechender Mix?

In Lands of Raynar erlebt ihr ein waschechtes Strategiespiel in Echtzeit aus der First-Person-Perspektive. Ihr spielt Karia, einen der letzten Bewohner der gefallenen Länder und erkundet dabei eine offene Welt voll verschiedenster Gefahren. Während ihr euch ihnen zur Wehr setzt, müsst ihr feindliche Gebiete einnehmen und eure eigenen Ausbauen. So, wie man es von den üblichen verdächtigen RTS-Spielen gewohnt ist.

Jedoch nicht ganz, denn die Macher des Spiels versprechen einzigartige Kombinationen verschiedenster Mechaniken aus diversen Genres, sodass hier ein gefühlt komplett neues Erlebnis entstehen soll. Auch soll es Elemente enthalten, die das Ganze realistischer wirken lassen und einen noch tiefer in die Gefüge der offenen Welt ziehen sollen. Das Spiel soll sich zunächst vor allem auf ein Einzelspielererlebnis konzentrieren, jedoch schließen die Macher einen potenziellen Multiplayer nicht aus. Ebenso wird es wohl viel Mystik und Mythologie geben, die dem Ganzen noch einen anderen Bezug verpassen. Gestützt wird das Spiel dabei vor allem von keltischer und slawischer Mythologie.

Quelle: Youtube