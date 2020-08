Call of Duty: Black Ops Cold War – Möglicher Teaser in Warzone aufgetaucht

In diesem Jahr gestaltet sich die Enthüllung des alljährlichen Call of Duty-Titels anders als gewohnt. Wie es scheint, wurde gemutmaßte Call of Duty: Black Ops Cold War innerhalb von Warzone angedeutet. Eine offizielle Ankündigung seitens Activision fehlt jedoch weiterhin.

Auf den Spuren von Call of Duty: Black Ops Cold War

Die anhaltende Coronapandemie stellt weiterhin auch die Welt des Gamings auf den Kopf. Während wir in den vergangenen Jahren schon lange gewusst hätten welches Call of Duty uns im November erwartet, müssen wir 2020 noch mutmaßen. Am wahrscheinlichsten erscheint eine Fortsetzung der internen Black Ops-Reihe (wir berichteten). Ein weiterer Hinweis auf diese Vermutung scheint im Zuge der 5. Season von Warzone aufgetaucht zu sein. Spieler haben Ingame eine verpixelte Nachricht gefunden, die sich “Know your history” liest. Laut Berichten aus der Community taucht diese Nachricht auch auf Russisch auf.

Doch warum wird diese Nachricht als Hinweis für Black Ops Cold War geahndet? Nun, die Black Ops Reihe ist für ihren psychedelischen und pseudohistorischen Ansatz bekannt. Somit würde diese kryptische Nachricht wunderbar mit einem neuen Teil dieser Reihe harmonieren. Alles, was jetzt noch fehlt, ist eine offizielle Ankündigung seitens Activision. Gerüchten zufolge könnte uns diese bereits am 10. August 2020 bevorstehen. Sobald wir diesbezüglich mehr wissen, lassen wir es euch natürlich wissen!

Angebot Call of Duty: Modern Warfare - [PlayStation 4] Leider haben wir keine Beta-Codes mehr. Bitte warten Sie auf die Open Beta, die am 21. September auf Xbox One und am 19. September für PS4 startet.

Quelle: twitter.com