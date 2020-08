Game of Thrones: Tale of Crows – Wunderschönes Idle Game für Apple Arcade erschienen

Was tot ist, kann niemals sterben. Obwohl die einst gefeierte Fantasy-Serie Game of Thrones ein für viele enttäuschendes Ende gefunden hat und die ewige Warterei auf das nächste Buch der zugrunde liegenden Bücherreihe munter weitergeht, ist das Franchise nicht kleinzukriegen. Mit Game of Thrones: Tale of Crows haben die Entwickler von That Silly Studio und Devolver Digital ein neues mobile Game herausgebracht, welches absolut wunderschön aussieht.

Game of Thrones: Tale of Crows erzählt die Geschichte der Nachtwache

Das Idle Game wurde exklusiv für Apple Arcade entwickelt und fokussiert sich auf die Geschichte der Nachtwache. Dieser uralte Orden hat es sich zur Aufgabe gemacht die nördlichste Grenze von Westeros zu bewachen, befestigt durch eine gigantische Mauer aus Eis. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle zahlreicher Kommandeure der Nachtwache und erlebt große Teile der langjährigen Geschichte des Ordens. Dabei kommuniziert ihr mit den sieben Königsreichen, leitet Expeditionen nördlich der Mauer und werdet Zeitzeugen der bedeutenden Momente in der Geschichte von Westeros.

Da es sich bei Tale of Crows um ein Idle Game handelt, finden sämtliche Aktionen in Echtzeit statt. Dementsprechend kann es schon einmal Tage dauern, wenn ihr einen Top Gun-Raben von der Mauer nach Königsmund schickt. Aber keine Sorge die Wartezeit wird euch durch den wunderschönen Grafikstil von Tale of Crows versüßt.

Tale of Crows ist ab sofort für sämtliche iOS-Geräte verfügbar. Um auf das Spiel zugreifen zu können, benötigt ihr allerdings ein Apple Arcade-Abo.

