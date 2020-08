The Wonderful 101 – PlatinumGames zeigt Interesse an Fortsetzung

Steht uns wohl doch noch ein neuer Serienableger zu The Wonderful 101 ins Haus?

The Wonderful 102 weiterhin denkbar

Entwickler PlatinumGames zeigt sich auch nach Release des Remasters zu The Wonderful 101 weiter an einem Nachfolger interessiert. Wie das Studio unlängst in Person von Producer Atsushi Inaba verlauten ließ, würde man eine waschechte Fortsetzung des Superheldenspiels noch immer befürworten, wenngleich man auch sichtlich Respekt vor der Aufgabe hätte. Immerhin wäre die Erwartungshaltung der Fans recht hoch, denn das Sequel müsste natürlich größer sowie besser ausfallen als das Original.

“Es gab nie einen Moment, in dem ich dachte, ich möchte keine Fortsetzung dieses Spiels machen. Wenn du eine Fortsetzung machen willst, musst du sie immer größer und besser machen, können wir das? Wir sind der Meinung, dass das Original viel Inhalt und viel Qualität enthält. Im Moment finden wir, es wäre einfach schön, wenn der Tag kommt, an dem wir das machen könnten, aber es wäre eine Herausforderung.”

Producer Hideki Kamiya fügte an, dass die hauseigenen Projekte gerade in der Vergangenheit immer umfangreicher wurden als ursprünglich geplant. Er sprach in diesem Kontext sogar von “Angst” diesem Standard nicht mehr erreichen zu können.

“So lief es bei Wonderful 101 und ich sehe es ähnlich wie Inaba-san, wenn er sagt, wir müssten für die nächste Runde größer und besser werden. Wenn ich also an das Wort Fortsetzung denke und an die Größe, die wir am Ende beim Original erreicht hatten, macht es mir Angst, ob wir die ursprüngliche Hürde überwinden könnten, die wir uns selbst setzen.”

Wir bleiben also auch weiterhin gespannt, ob wir jemals ein The Wonderful 102 zu Gesicht bekommen werden. Zuletzt hatte der renommierte Entwickler The Wonderful 101 Remastered via Kickstarter für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch umgesetzt.

Die komplette Geschichte zum unterschätzen Kultklassiker auf der WiiU findet ihr hier.

Quelle: Eurogamer