Capcom – Monster Hunter: World erreicht 16 Millionen Verkäufe

Capcom hat in seinem Geschäftsbericht einige Zahlen veröffentlicht. Aus ihnen geht hervor, dass Monster Hunter: World die 16 Millionen Marke geknackt hat.

Resident Evil 3 von Capcom verkaufte sich solide

Aus dem Capcom-Geschäftsbericht geht hervor, dass sowohl Monster Hunter: World als auch Monster Hunter World – Iceborne weiterhin gut laufen. Seit der Veröffentlichung im Jahre 2018 hat sich das Hauptspiel weltweit ganze 16 Millionen mal verkauft. Die Erweiterung alleine kommt auf über 5 Millionen Verkäufe. Damit gehört die Marke zu einer der stärksten Spiele des japanischen Unternehmens. Wer sich das Game immer noch nicht geholt hat, aber überlegt das zu ändern, der sollte mal einen Blick auf unseren Test werfen.

Auch das Remake von Resident Evil 3 brachte solide Verkaufszahlen hervor. Bis zum 30. Juni 2020 hat sich das Horror-Game über 2,7 Millionen Mal verkauft. Allerdings scheint die Erwartung bei Capcom noch höher gewesen zu sein: Im direkten Vergleich zum Resident Evil 2 Remake schneidet der dritte Teil schwächer ab. Der zweite Teil erreichte bereits nach neun Wochen nach dem Verkaufsstart über 4,2 Millionen Verkäufe. Rechnet man übrigens alle Games der Resident Evil Reihe zusammen, so kommt man auf über 100 Millionen verkaufte Exemplare. Besonders das Resident Evil 2 Remake zählt zu eines der stärksten Spiele des japanischen Publishers.

Resident Evil 2 erschien am 25. Januar 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Resident Evil 3 erschien am 03. April 2020 ebenfalls für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: Capcom