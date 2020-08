State of Play – Neue Ausgabe für Donnerstag angekündigt

Im Rahmen des Formates State of Play stellt Sony seit diesem Jahr Neuigkeiten rund um die aktuelle sowie kommende Konsolengeneration der Öffentlichkeit vor. Nun kündigte der japanische Konzern spontan eine neue Ausgabe des Live-Streams für die laufende Woche an.

State of Play mit einer neuen Ausgabe diese Woche

Sony stellte in dem vergangenem Livestream bereits die kommende PlayStation 5 samt Controller und einigen Blockbustern aus dem eigenen Hause vor. Die größte und gleichzeitig heißerwarteste Ankündigung bleibt man aber weiterhin – ähnlich wie Konkurrent Microsoft – den Fans schuldig. So sind derzeit weder konkretes Veröffentlichungsdatum zu den beiden Konsolen noch ein genauer Preisrahmen für die kommende Hardware bekannt. Zuletzt machten im Netz Gerüchte die Runde, dass Sony eine weitere Ausgabe ihre News-Formates für Anfang August plane, in welcher man die fehlenden Informationen kundtun will. Wie ich jetzt rausstellt behielt man zumindest bezüglich einer Behauptung recht.

So wird Sony bereits in dieser Woche einen neuen Livestream ausstrahlen, der konkreter am 6. August um 22 Uhr nachzuverfolgen sein wird. Neue Informationen zur PlayStation 5 sowie der dazu gehörige Preis oder das Releasedatum dürfen Fans allerdings nicht erwarten. Der Konzern gab bereits im Vorhinein klar zu verstehen, dass man sich explizit auf Projekten von Thrid-Party-Entwicklern fokussieren möchte, die für die PlayStation 4 sowie PS VR veröffentlicht werden. Die Präsentation soll gut 40 Minuten andauern.

Quelle: PlayStation Blog