PlayStation 5 – SO sieht das offizielle Design aus

Beim gestrigen Livestream von Sony, wurden neben einer großen Anzahl von Exklusiv-Titeln, auch das neue Design der PlayStation 5 vorgestellt. Das sie so aussehen würde, hätten wir nie erwartet.

Die PlayStation 5 wird futuristisch!

Niemand hätte erwartet, dass das Design der PlayStation 5, wirklich in diesem Stream gezeigt werden würde. Doch als glorreicher Abschluss, wurde neben dem Design, auch Zubehör für die Konsole gezeigt. Die Konsole erinnert den ein oder anderen an Detroit Become Human, schon der Controller ließ so eine Farbpalette vermuten. Das geschwungene Design ist ziemlich “sexy” für eine Konsole und sieht nicht ansatzweise wie das Dev-Kit aus. Nur von der Frontseite, könnte man das “V” erahnen, welches zur Kühlung dient. Die Konsole kommt in zwei Versionen, eine mit und eine ohne Laufwerk. Auch wenn das Design es nicht vernuten lässt, ist es möglich, die Konsole auf die Seite zu legen. Neben der Konsole, wurde noch eine Fernbedienung, eine Dockingstation für die Controller, sowie das neue Headset veröffentlicht. HIer stellt sich die Frage, ob es das ganze als Bundle zu kaufen gibt. Was haltet ihr von dem neuen Design?

Quelle: PlayStation via YouTube