Gran Turismo 7 – Sony kündigt Next-Gen-Racer an und zeigt erstes Gameplay

Auf dem gestrigen Playstation-Reveal wurden neben einigen 3rd-Party-Spielen auch zahlreiche Exklusivspiele präsentiert. Eines davon war Gran Turismo 7. Damit erhält die beliebte Renn-Reihe die offizielle Fortsetzung zu Teil 6, welcher 2013 noch für die Playstation 4 erschien. Dabei enthüllte Entwickler Polyphony Digital gleich auch Gameplay und sogar Teile des Menüs aus dem Spiel.

Erstes Gameplay zu Gran Turismo 7

Der Trailer offenbart nicht nur Highlights oder Render-Szenen. Auch echtes Gameplay bekommt man zu sehen. Dabei wird ein kurzer Runden-Ausschnitt gezeigt, wo 16 Autos gegeneinander antreten. Neben Überholmanövern und einigen Strecken-Abschnitten zeigt der Trailer aber noch mehr. So gewährt uns Polyphony Digital sogar schon einen Einblick in das Menü von GT7. Dieses mutet sehr nostalgisch an und erinnert an Gran Turismo 4. Dort können Autos bewundert oder getuned werden, aber auch diverse Wettbewerbe lassen sich anwählen. Leider zeigte uns Sony noch kein Release-Datum, weswegen man nicht mehr mit einem Release in diesem Jahr rechnen sollte. Daher wird dies wahrscheinlich wohl kein Launch-Titel der Playstation 5 werden. Nachstehend könnt ihr euch jedoch schon mal auf das Spiel einstimmen und euch die ersten Gameplay-Szenen anschauen.

Quelle: Sony via Youtube