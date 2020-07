People Can Fly – Bulletstorm-Macher arbeiten an neuem Action-Adventure

Das polnische Entwicklerstudio People Can Fly, vor allem bekannt durch Bulletstorm, hat scheinbar ein neues Spiel in der Hinterhand. Das bisher unbekannte Projekt soll ein bahnbrechendes Spielerlebnis bieten. Der CEO, Sebastian Wojciechowski, ließ sich zu einigen interessanten Aussagen hinreißen.

Neben Outriders arbeiten die Entwickler von People Can Fly an einem weiteren Spiel

Das bekannte polnische Studio ist für eine ganze Menge bekannter Videospiele verantwortlich. Neben Bulletstorm und Gears of War: Judgement arbeitete das Team in Zusammenarbeit mit Epic Games auch an Fortnite. Bei jenen Entwicklern soll nun ein neues Spiel in der Mache sein. Jedoch ist damit nicht der kommende Koop-Shooter Outriders gemeint, welches sich ebenfalls bei den Polen in der Entwicklung befindet. Das sei möglich, da das Team stetig wachsen würde.

Laut Aussage des CEO’s sei man momentan bereits bei über 250 Mitarbeitern. Zusätzlich sei die Eröffnung eines neuen Standortes in Montreal geplant. Um was es sich um ein Spiel handelt, ist leider noch gänzlich unbekannt. Der Creative Director, Roland Lesterlin, betonte, dass es sich um ein AAA-Games handle. Zudem sei man sehr gespannt auf die kommende Konsolen-Generation. Wir dürfen also gespannt sein, wann das Projekt offiziell enthüllt wird.

Quelle: Gematsu