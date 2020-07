Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition offiziell angekündigt

Sekiro: Shadows Die Twice nennt sich das aktuelle Spiel aus dem Hause der populären Dark Souls-Entwickler From Software. Nachdem das fordernde Abenteuer zuletzt den Titel ‘Game of the Year’ erhalten hat, entschied sich die japanische Spieleschmiede kurzerhand ebenfalls eine neue Version des Action-Adventures auf den Markt zu bringen.

Game of the Year Edition von Sekiro: Shadows Die Twice nur in Japan

Erst vor kurzem gab das Studio From Software bekannt, dass Spieler sich in Kürze über ein größeres Update freuen dürfen. So soll es unter anderem zukünftig möglich sein Bosskämpfe gegen besiegte Gegner zu wiederholen. Zudem hält ein passiver Online-Multiplayer Einzug in das schwierige Action-Adventure (wir berichteten). Am gleichen Tag, den 29. Oktober, dürfen sich Neulinge und Sammler zumindest in Japan ebenfalls über eine besondere Fassung des Titels freuen. So kündigte der japanische Entwickler offiziell an, dass Sekiro: Shadows Die Twice mit einer Game of the Year Edition bedacht wird. Diese erscheint vorerst allerdings nur in Japan. Ob Publisher Activision auch hierzulande eine Umsetzung plant, ist bislang noch nicht bekannt.

Neben dem vollständigen Spiel samt neuem Cover sollen vor allem Einsteiger eine zusätzliche Hilfe in Form von einem Leitfaden enthalten. In dem beiliegenden Buch werden spezielle Tipps und Tricks zu den Kampftechniken aufgegriffen, die vor allem Neulingen zu Gute kommen dürften. Die Game of the Year Edition erscheint in Japan ausschließlich für die PlayStation 4.

Sekiro: Shadows Die Twice erschien bereist am 22. März des vergangenen Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Gematsu