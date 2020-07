RedMagic 5S – Neues Gaming Phone auf dem Weg

Auch wenn Mobile Gaming nicht jedermanns Sache ist, ist dieser Bereich weiter auf dem Vormarsch. Mit dem RedMagic 5S kommt bald ein weiteres Gaming Phone auf den Markt.

Ich China ist gerade die verbesserte Version des Gaming Smartphone erschienen. Im September soll das Gerät auch in Europa erscheinen.

Dabei kann das Smartphone mit aktiver Kühlung durch einen verbauten Minilüfter glänzen. Und der ist auch nötig, denn die Hardware im Inneren verspricht einiges an Performance.

Der Qualcomm Snapdragon 865 5G ist einer der aktuellsten und leistungsstärksten Chips auf dem Markt. Hinzu kommen in der Basisversion 8 GB LPDDR5 RAM und 128 GB UFS 3.1 Speicher und 4500 .

Das verbaute AMOLED Display unterstützt 144Hz und ist 6.65 Zoll groß. Die bekannten Touch Schultertasten verfügen jetzt über eine Polarste von 320 Hz und sollten vor allem für Shooter gut sein.

Es gibt aktuell noch keinen genauen Termin für den EU Release und auch keinen Preis. In China liegt dieser bei etwa 460 € für die Basisversion, entweder in Sonic Silver oder Pulse.

Erst im vergangenen Mai hatten wir mit dem Asus ROG Phone 2, für euch ein weiteres Gaming Smartphone im Test.

Here is all you need to know about the RedMagic: 5th Space event!https://t.co/VRoRSOC6jH

— RedMagic (@redmagicgaming) July 29, 2020