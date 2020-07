Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers – Erscheint auch im Westen

Das Actionspiel Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers wird auch außerhalb von Japan auf den Markt kommen.

Wie Publisher Koei Tecmo im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichtes nochmals bestätigte, wird der Actionbombast Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers auch offiziell in Europa und Nordamerika veröffentlicht. Konkrete Details zum hiesigen Release und ein finales Veröffentlichungsdatum fehlen bis dato allerdings noch.

Dem Bericht zufolge wird Persona 5 Scramble im laufenden Geschäftsjahr, also im Zeitraum bis zum Frühjahr 2021 erscheinen. Im Gegensatz zu den bisherigen Persona-Ablegern handelt es sich bei The Phantom Strikers um ein Action-Rollenspiel mit Musou-Anleihen. Der Titel wurde seiner Zeit von Omega Force entwickelt und setzt auf Echtzeitkämpfe gegen massig Gegnerhorden. Inhaltlich schlüpft ihr erneut in die Rolle der kultigen Gruppierung Phantom Thieves, die sich auf eine Reise durch Japan begeben.

“Following the events of P5, the Phantom Thieves of Hearts gather once more during their summer break to solve the mystery behind new change of heart cases that are occurring all over Japan! The new action battle system makes hitting enemy weak points to activate a 1 More or All-Out Attack, which fans have come to love, even easier! You can even use Baton Pass to play as other characters!

In the newly introduced Jails, you can switch controls between characters at any time! Clear the game with style by using different characters in unique situations!”