Cuphead – Steht ein PS4-Release bevor?

Mit Cuphead begeisterte Entwickler StudioMDHR Entertainment erstmals 2017 PC- als auch Xbox One-Spieler mitsamt seiner sympatischen Cartoon-Aufmachung und dem fordernden Spieldesign. Nun könnten sich möglicherweise bald Spieler einer weiteren Konsole über das farbenfrohe Shoot-’em-up freuen.

Erhält Cuphead eine Portierung für die Playstation 4?

So tauchte unlängst ein Leak auf, der darauf hinweist, dass das dynamische Koop-Spiel bald auch auf Sonys aktueller Heimkonsole aufschlagen könnte. Demnach ist im Playstation Store eine eigene Produktseite für das Projekt aus dem Hause StudioMDHR aufgetaucht. Der Indie-Titel steht allerdings derzeit noch nicht zum Download bereit. Lediglich die Aussagen, dass der Inhalt derzeit noch nicht zur Verfügung steht, prangert auf der Seite im PS Store.

Derzeit wird vermutet, dass das Shoot-’em-up noch am heutigen Tage im Rahmen des Summer Game Fest offiziell angekündigt wird. Initiator des Events, Geoff Keighley, ließ im Vorhinein nämlich bereits verlauten, dass uns heute noch eine interessante Ankündigung bevorsteht. Dabei soll es sich konkreter um ein Spiel handeln, welches von einem seiner Lieblings-Indie-Entwickler produziert wird. Ob dies ein Hinweis auf StudioMDHR Entertainment ist, bleibt damit sehr wahrscheinlich. Die Ankündigung soll heute um 17 Uhr erfolgen.

Cuphead erschien ursprünglich am 29. September 2017 für PC und Xbox One. 2 Jahre später folgte dann eine Portierung für die Nintendo Switch. Neben der Videospiel-Umsetzung ist vor geraumer Zeit ebenfalls eine eigene TV-Serie angekündigt worden. Diese soll via Netflix ausgestrahlt werden und den Titel “The Cuphead Show“ tragen.

Quelle: PlayFront