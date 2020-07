The Medium – Neuer Trailer stellt zwei Spielwelten vor

Ein psychologischer Horrortrip erwartet Zocker in The Medium, zu dem nun neues Material gezeigt wurde. Dabei lag der Fokus auf zwei Spielwelten, die parallel zueinander existieren. Die Protagonistin Marianna, das namensgebende Medium, kann nämlich zwischen der Realität und der Welt der Geister hin- und herwechseln.

Knifflige Rätsel und ein fieses Monster warten in The Medium auf euch

Der Trailer verspricht ein atmosphärisches Abenteuer, in dem ihr beide Welten gründlich erkunden müsst. Mit euren psychischen Fähigkeiten müsst ihr so Rätsel in beiden Welten lösen. Dicht auf den Fersen ist euch allerdings ein fieses Monster namens “The Maw”, welches ebenfalls im Trailer kurz zu sehen ist. Ende des Jahres erscheint das Spiel auf dem PC und der Xbox Series X.

Quelle: Xbox