Grounded – “Kleines” Survival-Adventure von Obsidian Entertainment bekommt Preview

Obsidian stellte beim Xbox Showcase mehr zu ihrem neuen Spiel Grounded vor. Hierbei handelt es sich um ein auf den ersten Blick typisches Survival-Abenteuer. Ihr craftet aus Fundsachen Waffen und Basen und wehrt euch gegen fiese Monster. Der Kniff hierbei ist jedoch das außergewöhnliche Setting.

Grounded schickt euch in den Garten

Das Spiel spielt in einem Garten, in dem ihr euch als kleine Winzlinge befindet. Alltagsgegenstände wie weggeworfene Dosen sind gigantisch groß, ebenso eure Gegner: Insekten. Spinnen, Kakerlaken und Marienkäfer sind ja im echten Leben jetzt keine besonders “große” Gefahr, dank eurer Körpergröße sind sie hier jedoch furchtbare Monster, die euch ans Leder wollen. Dabei könnt ihr mit mehreren Spielern den Garten erkunden oder aber solo auf Abenteuerreise gehen. Am 28 Juli erscheint eine Preview-Version für Windows und die Xbox One.

Quelle: Xbox