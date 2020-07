Psychonauts 2 – Jack Black singt in neuem Trailer

Ganze 15 Jahre warten Fans jetzt schon auf Psychonauts 2, nachdem der erste Teil mit einem Cliffhanger endete. Und obwohl die Fortsetzung immer noch kein offizielles Releasedatum vorweisen kann, gibt es immerhin einen neuen Trailer aus dem Xbox Showcase. Und in diesem singt niemand geringeres als der legendäre Jack Black.

Psychonauts 2 wird sehr vertraut für Fans

Auch wenn über das Gameplay selbst noch nicht so viel bekannt ist, kann man davon ausgehen, dass es hier mehr davon geben wird, was Fans am Vorgänger so großartig fanden. Soll heißen: Spaßige Jump’n’Run-Passagen und viele abgefahrenen Locations und Geschichten. Zumindest kann man im Trailer wieder einige vertraute Gegenstände sehen wie die Türen, mit denen man die Gehirne anderer Menschen betreten kann. Oder wie wäre es mit den Ansteckern für den Rucksack, die eure Fähigkeiten verbessern? Und auch die Tresore, die man entdecken kann, sind wieder mit am Start. Jetzt fehlt nur noch ein offizielles Releasedatum. 2021 soll es zumindest soweit sein.

Quelle: Xbox