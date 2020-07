Tell me why – Dontnods neues Adventure hat ein Releasedatum

Dontnod Entertainment sind vor allem für die Life is Strange-Reihe bekannt und mit ihrem neuen Titel Tell my why bleiben sie ihrer Linie treu. Es erwartet uns ein weiteres narratives Abenteuer, in dem unser Handeln Auswirkungen auf die Geschichte hat und in der spezielle Kräfte eine wichtige Rolle spielen. Das Spiel wird in mehreren Episoden erscheinen und hat nun einen Releasetermin für alle drei Episoden.

Tell me why erscheint innerhalb von drei Wochen

Ihr spielt die Geschwister Tyler und Alyson, die mit ihren übernatürlichen Kräften versuchen, den Tod ihrer Mutter aufzuklären. Erinnerungen spielen hierbei auch gameplaytechnisch eine wichtige Rolle. Anders als die Life is Strange-Spiele wird zwischen den einzelnen Episoden des Spiels nicht so viel Zeit vergehen. Episode 1 erscheint am 27. August, Episode 2 am 3. September und Episode 3 schließlich am 10. September. Man kann das Spiel bereits vorbestellen und auch schon vorinstallieren.

Quelle: Xbox