Balan Wonderworld – Kunterbuntes 3D-Jump’n’Run der Sonic-Schöpfer

Balan Company, eine Tochterfirma von Square Enix, arbeitet an einem 3D-Plattformer namens Balan Wonderworld. Mit an Bord sind unter anderem Yuji Naka und Naoto Ohshima, Schöpfer von Sonic the Hedgehog und Nights into Dreams. Und diese Einflüsse kann man im Trailer sehen.

Balan Wonderworld wird kunterbunt

Es wartet ein kunterbuntes 3D-Jump’n’Run auf euch, bei dem man vor allem einen großen Wert auf außergewöhnliche Locations gelegt hat. Als besonderes Gameplayfeature dienen über 80 Kostüme, die euch alle unterschiedliche Fähigkeiten verleihen. Einige davon kann man im Trailer bereits begutachten. So wirbelt ihr umher, fliegt mit einem Propeller durch die Gegend und verschießt Eisblöcke. Es erscheint im Frühjahr 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Steam.

Quelle: Square Enix