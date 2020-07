For Honor – Spielt das Actionspiel am Wochenende kostenlos!

Ubisoft hat ein neues Gratis-Wochenende für den Actiontitel For Honor angekündigt.

Neues Update geplant

Schon an diesem Wochenende bekommt ihr einmal mehr die Möglichkeit kostenfrei in Ubisofts For Honor reinzuschauen. Das Probier-Wochenende gewährt euch vollständigen Zugriff auf die Standard Edition des Spiels. Diese beinhaltet den Singleplayer-Modus, den Multiplayer-Modus, 26 Helden sowie 30 Karten.

Das Testwochenende endet am 26. Juli auf PS4 und Xbox One und am 27. Juli auf dem PC. Noch bis Anfang August könnt ihr die Vollversion dann mit einem Rabatt von satten 80 Prozent auf allen Plattformen erwerben.

Ab dem 6. August folgt zudem ein frisches Inhaltsupdate, das unter anderem den neuen Helden Kriegstreiber ins Spiel integriert.

Quelle: Ubisoft