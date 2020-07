Halo: Infinite – Microsoft zeigt erstes Gameplay

Mit Spannung wurde der gestrige Xbox Games Showcase erwartet. Neben zahlreichen Neuankündigungen gab es aber auch endlich das lang ersehnte Gameplay zu Halo Infinite. Der Trailer zeigt, wie die Spielwelt, aber auch das Gameplay aussieht.

Halo: Infinite bekommt einen Open-World-Ansatz

Nach einer Story-Sequenz steigt der Master Chief aus dem Raumschiff und betritt den Halo-Ring. Die Umgebungen fallen sehr bunt aus und auch viel Getier sind zu sehen. Es wird kurz eine Karte eingeblendet. Diese verrät, dass die Welt nun deutlich offener wird und man auch verschieden Quests angehen kann. Neben einer kurzen Fahrt in einem Warthog bekommt man natürlich auch Feuergefechte zu sehen. Diese orientieren sich stark an den Vorgängern. Auffällig ist jedoch der neue Greifhaken. Mit diesem kann sich der Master Chief an seine Gegner heran krallen oder Gegenstände aus der Umgebung auf die Feinde schleudern. Zum Schluss gibt es Wiedersehen mit dem aus Halo Wars 2 bekannten Schergen Atriox. Den Trailer haben wir unten für euch eingebunden. Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Das Spiel wird zum Launch der Xbox Series X erwartet. Dennoch erscheint der Shooter ebenfalls noch für die Xbox One, als auch den PC.

Quelle: Microsoft/ 343 Industries