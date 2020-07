Dragon Age 4 – Entwicklung macht Fortschritte

Nach der offiziellen Ankündigung von Dragon Age 4 ist es zunehmend ruhiger im das Rollenspiel-Epos geworden. Nun gibt Entwickler BioWare zumindest ein neues Lebenszeichen.

Via Twitter hat Executive Producer Mark Darrah nun einmal Stellung zum Stand und den Entwicklungsarbeiten von Dragon Age 4 bezogen. Ihm zufolge mache das Spiel zwar Fortschritte, das Arbeiten vom Home Office erschwere das Vorhaben aber natürlich.

Wann Dragon Age 4 final auf den Markt kommen wird, ist weiterhin unklar. Zumindest scheint die Entwicklung aber gut voran zu gehen. Laut eigener Aussage vom letzten Jahr ist mit einem Release nicht vor 2022 zu rechnen.

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn't been a lot of that lately…

Let me just run down some things I an say:

1. We are working on the next Dragon Age

2. Yes we are working from home

3. Working from home is harder

4. We are making progress

— Mark Darrah (@BioMarkDarrah) July 22, 2020