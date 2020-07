Mafia: Definitive Edition – 15-Minuten-Trailer zeigt neues Gameplay

Während die Remaster-Version von Mafia 2 die Fans mit gemischten Gefühlen zurück ließ, wird das Remake des ersten Teils mit noch größerer Spannung erwartet. Nun ist ein neuer Gameplay-Trailer erschienen, der viele Ingame-Szenen des Spiels offenbart.

4K-Trailer von Mafia: Definitive Edition zeigt spannende Action-Szenen

Der Trailer zeigt einen Ausschnitt des Spiels, welches von Chief Creative Officer Haden Blackman kommentiert wird. In der gezeigten Mission sieht man Action-Szenen, aber auch Cutscenes. Einen Eindruck von der Open-World bekommt man hier leider noch nicht, dafür kann man sich ein Bild von den Feuergefechten machen. Zum Schluss der Szene verteidigt man sich vor der Polizei auf einem flüchtenden Lastwagen. Das Spiel erscheint am 25. September für PC, Xbox One und Playstation 4 und soll 39,99€ kosten. Das Spiel ist ein Remake des 2002 veröffentlichten Erstlings der Mafia-Reihe und wird auf dem PC, sowie der PS4 Pro und der Xbox One X auch 4K-Grafik bieten. Unterhalb des Beitrages haben wir für euch den neuen Trailer eingebettet, damit ihr selbst in das neue, alte Gameplay eintauchen könnt.

