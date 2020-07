Godfall – Entwickler versprechen den Verzicht auf Mikrotransaktionen

Die Entwickler von Godfall gaben offiziell bekannt, dass sie voll und ganz auf Mikrotransaktionen verzichten möchten. Darüber hinaus sei ihr Fantasy-Action-Adventure nicht als “game-as-service” im Stile eines Destiny oder Tom Clancy’s The Division angelegt. Wie genau sie ihren Titel umsetzten möchten, erfahrt ihr im Folgenden.

Die ersten Trailer von Godfall ließen vermuten, dass sich der Sony Exklusivtitel als Destiny- oder Division-Konkurrent verkaufen wollen würde. Richard Heyne, Technical Producer von Godfall, dementierte dieses Gerücht in einem Interview mit Arekkz Gaming ausdrücklich. Laut ihm sei Godfall ein Erlebnis welches sich im klassischen Sinne “durchspielen” lasse. Es soll zwar gewisse Endgame Inhalte geben, die euch nach dem Abschließen des Hauptspiels bei Laune halten sollen, ein Modell á la Destiny sei jedoch definitiv nicht geplant. Damit einhergehend würden auch keine Mikrotransaktionen angeboten werden, eine Tatsache der wohl niemand hinterher weinen dürfte.

We don’t consider the game a service. There are no microtransactions in Godfall, but we are planning that there is plenty of content for the player to dig into once [main villain] Macros is defeated. Once you’ve completed the campaign, you will have the ability to go back to these realms and explore them in new ways, to experience new encounters, new challenges.