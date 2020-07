Rocket League – Titel wechselt zum F2P Modell

Das Autoballspiel Rocket League ist noch immer einer der beliebtesten Multiplayertitel überhaupt. schon bald dürften die Nutzerzahlen aber nochmal ansteigen.

Rocket League wird ein Free to Play Titel

Seit dem Release des Indie Autoball Hits hat sich der Titel in der Welt der Multiplayer Spiele beweisen können. Allerdings wird sich die Anzahl der Spieler schon bald wohl noch einmal etwas vergrößern.

Später in diesem Sommer wird das Spiel zu einem Free to Play Modell umstrukturiert. Das bedeutet unter anderem umfassende Änderungen an Wettbewerben und dem Herausforderungssysstem.

Darüber hinaus wird es Cross Plattform Fortschritte für Spieler Items, den Rocket Pass und mehr geben. Mit der Umstellung auf Free to Play wird das Spiel auch im Epic Game Store erscheinen.

Spieler die vor der Umstellung auf Free to Play online gespielt haben, erhalten den Legacy Status und einige Goodies.

Alle Rocket League-DLCs, die mit Rocket League zu tun haben und vor dem Wechsel auf Free To Play erschienen sind

“Est. 20XX”-Titel, der anzeigt, wann ein Spieler das erste Mal Rocket League gespielt hat

200+ häufige Items, die auf “Legacy”-Qualität geupgradet werden

Goldener Cosmos-Boost

Dieci-Oro Reifen

Huntress Spieler-Banner

Mehr Details zum Wechsel sollen bis zur Umstellung nach und nach bekanntgegeben werden.

Quelle: rocketleague.com