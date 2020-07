ID@Xbox Summer Game Fest – Zahlreiche Demos veröffentlicht

Auch wenn in diesem Jahr keine der populären Branchen-Messen Spielern erlaubt Hand an die Neuerscheinungen der kommenden Monate zu legen, dürfen zumindest Indie-Liebhaber in der laufenden Woche auf ihre Kosten kommen. So veröffentlichte Microsoft im Rahmen des ID@Xbox Summer Game Fest kurzerhand zahlreiche spielbare Demos zu noch kommenden Projekten, auf die ihr ganz einfach von Zuhaue zugreifen könnt.

ID@Xbox Summer Game Fest mit über 70 spielbaren Demos

Seit dem 21. Juli stehen euch so über 70 Titel in einer spielbaren Vorabfassung zur Verfügung. Das ID@Xbox Summer Game Fest soll noch bis zum 27. Juli andauern und euch Zugriff auf die bereits erwähnten Demos gewähren. Mitunter dabei heißerwartete Perlen wie Hellpoint, Raji: An Ancient Epic,

Cris Tales oder Destroy All Humans!. Alle verfügbaren Downloads könnt ihr euch unterhalb dieser Meldung zu Gemüte führen. Microsoft betonte mit dem Start der Aktion ebenfalls, dass es sich bei den Demos zum Teil um sehr frühe Versionen des jeweiligen Spiels handelt, die auch vom fertigen Produkt abweichen können. Zudem erklärt der Redmonder Konzern, das Spieler konstruktive Kritik jederzeit gerne an die Entwickler über die sozialen Medien weitertragen dürfen.

Quelle: Xbox Wire