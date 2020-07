Skater XL – The Big Ramp befördert euch in luftige Höhen

Das von den Easy Day Studios produzierte Skater XL, möchte euch ein komplett neues Spielgefühl bieten, wenn es um Skateboard Spiele geht. In einem neuen Trailer, zeigt euch das Studio “The Big Ramp”, welches ein Teil des Hauptspieles sein wird.

Es wird groß!

Als Spieler könnt ihr euch auf verschiedene Arten von großen Rampen und Pipes freuen. Von den kleineren 80er Jahren Hinterhof-Rampen bis hin zu riesigen Wüsten-Rampen, wie sie im Trailer zu sehen sind. Da Skater XL eine physikbasierte Skate-Simulation ist, ist es gar nicht so einfach, die Tricks auf diesen Rampen zu meistern. “The Big Ramp” ist ein riesiger Wüsten-Skatepark, wie man ihn in Kalifornien finden würde und wurde genau so einem nachempfunden. Von kleineren Quaterpipes und Spines, bis hin zu Sprüngen über 135-Zoll-Gaps, warten darauf von euch gemeistert zu werden. Dabei könnt ihr in die Rolle von Skateboard-Ikonen wie Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta oder Brandon Westgate schlüpfen oder euch einen eigenen Charakter erstellen. Das Spiel erscheint am 28. Juli für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Fassung für Nintendo Switch, wird zu einem späteren Zeitpunkt, in diesem Jahr veröffentlicht.

Skater XL (Playstation 4) Tauche mit Skater XL in die Skateboarding Welt ein, in der Style, Kreativität und der perfekte Trick von Dir definiert werden

Erschaffe, kombiniere und style Deine Tricks mit einer unvergleichlichen Board Kontrolle, während Du berühmte Locations in Kalifornien besuchst

Spiele als Skate-Ikone Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta oder Brandon Westgate auf Deinem Weg zum Skateboarding Pro

Tauche in die digitale Skater Kultur ein, mit empfohlenen Community erstellten Mods, 'Zines und Karten

Quelle: Easy Day Studios via Pressemeldung