Yarntown – Bloodborne im Gewand eines klassichen Zelda

Für alle unter euch die zu gleichen Teilen Fans von Bloodborne und klassischen Zelda-Titel sind, sollte Yarntown ein wahr gewordener Traum sein. Denn in diesem kleinen Indie Projekt wurde ein Abschnitt des düsteren FormSoftware Titels in das Gewand eines klassischen top-down Zeldas gehüllt. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, lest weiter!

Indie Entwickler Max Mraz hat über seinen Twitter-Account sein aktuelles Projekt enthüllt, welches den Namen Yarntown trägt. Laut ihm habe er Bloodborne nachgebaut, nur in niedlich und nebenbei auch im Stile eines Zeldas der ersten Stunde. In Yarntown findet ihr euch in Central Yharnam wieder und müsst wie schon in Bloodborne gegen das Cleric Beat und den guten alten Father Gascoine antreten – nur eben alles in einem liebevoll gestaltetem Pixellook und aus der Vogelperspektive. Durch die Vogelperspektive ist auch das Kampfsystem anders umgesetzt und orientiert sich eher an der Zelda-Vorlage, als der von Bloodborne. Nichtsdestotrotz verfügt ihr weiterhin über die gewohnte Lebens- und Ausdaueranzeige und selbst die Items werden euch bekannt vorkommen. Im Folgenden findet ihr den Klappentext von Yarntown:

Created by Max Mraz in the rather impressive Solarus engine, Yarntown is a homage to FromSoftware’s 2015 Bloodborne game, which recreates the entirety of the Central Yharnam area in a Zelda inspired top-down style. It’s a lot easier than Bloodborne and the Zelda-esque combat is fairly simple, but it’s nice to return to Central Yarnham and wander those Gothic streets from a top-down perspective. It’s a great little homage to FromSoftware’s masterpiece and it’s nice to have a fight with Father Gascoigne where he doesn’t just repeatedly kick your ass for a change.