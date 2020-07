Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 30.2020

Mal wieder schlägt das Sommerloch zu und beschert uns eine Woche ohne große, heiß erwartete Titel. Dennoch haben wir in unserer Releasevorschau ein paar Titel für euch, die einen Blick wert sind.

Into the Radius (PC) – 20. Juli 2020

Into the Radius bringt euch ein düsteres VR-Abenteuer in einem postapokalyptischen Setting, welches mit realistischer Physik-Engine aufwartet. Erkundet die verstrahlten Gebiete rund um Pechorsk, seid jedoch gewarnt, ihr seid nicht allein.

Rock of Ages 3: Make & Break (Stadia, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC) – 22. Juli 2020

Rock of Ages ist ein ganz spezielles Tower Defense-Spiel, denn ihr steuert hier ein rollendes Objekt und müsst damit alles in eurer Umgebung niederreißen. Dabei tretet ihr gegen andere Spieler an. Ihr baut euer Level so stabil wie möglich und versucht dann, die Level eurer Gegner zu zerstören. Mit von der Partie sind außergewöhnliche, rollende Objekte, die ihr spielen könnt, unter anderem ein riesiges Käserad.

Necrobarista (PC, Playstation 4, Nintendo Switch) – 22. Juli 2020

Mit Necrobarista erscheint eine ganz besondere Visual Novel in außergewöhnlichem 3D-Look. Ihr seid in einem Café, in dem die Toten für 24 Stunden zurückkehren dürfen und eine letzte Tasse Kaffee genießen dürfen. Durch Gespräche lernt ihr eure Kundschaft im Café kennen und erfahrt eine Menge interessante Geschichten.

Carrion (PC, Xbox One, Nintendo Switch) – 23. Juli 2020

Horror wird einfach mal umgedreht, denn in Carrion seid ihr nicht auf der Flucht vor einem grässlichen Monster, ihr SEID das Monster. Als fieser roter Blob ist es eure Aufgabe, aus einem Labor zu fliehen und dabei jeden Menschen, der sich euch in den Weg stellt, zu vernichten.

Bounty Battle (Nintendo Switch, PC) – 23. Juli 2020

Inspiriert von Smash Bros. tretet ihr in Bounty Battle nicht mit Nintendo-Charakteren, sondern mit Figuren aus diversen Indiespielen gegeneinander an. Mit von der Partie sind Kämpfer aus Guacameele, Eitr, Owlboy, Dead Cells uvm.

Crysis Remastered (Nintendo Switch, PC, Playstation 4, Xbox One) – 24. Juli 2020

Cryteks Ego-Shooter aus dem Jahre 2007 kehrt in neuem Gewand auf die Next Gen-Konsolen und den PC zurück. Der Shooter setzte damals ein Benchmark für gute Grafik, konnte aber auch mit seinem Gameplay überzeugen. Nun kann man also erneut mit seinem Nanoanzug in die Schlacht gegen Aliens ziehen.

Erscheint diese Woche ein Spiel, das ihr zocken werdet? Lasst es uns gerne in den Kommentaren oder in den sozialen Medien wissen.