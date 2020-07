Podcast: Das sind die nächsten Videospielverfilmungen und das finale Fazit zu The Last of Us 2 | Folge 14

Endlich wieder Filmnews: Die nächsten Videospielverfilmungen stehen bevor der Tür, denn Saints Row und Just Cause haben jeweils einen Regisseur und Tom Holland dreht endlich Uncharted. Passend dazu sprechen wir endlich ausführlich über The Last of Us 2, die Geschichte und Charaktere. Aber Vorsicht: Spoilerwarnung, denn wir reden über jeden Spieltod und jegliche Inhalte der Story.

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

Redaktion der Sendung: Kevin, Maarten

