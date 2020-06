Bloodborne – Remaster für PC und PlayStation 5?

Die Streamerin CaseyExplosion twitterte vor Kurzem, dass wir ein Remaster von Bloodborne für PC und PlayStation 5 erwarten dürfen. Zudem berichtet sie, dass nicht FromSoft selbst an diesem Remaster arbeiten würde, sondern, wie auch schon beim Dark Souls Remaster, Qloc der verantwortliche Entwickler sei. Diese Informationen wurden von weiteren Insidern, wie Wario64 und Imran Khan, untermauert, die klare Andeutungen Richtung Remaster machten. Laut CaseyExplosion sollte das Remaster beim mittlerweile verschobenen PS5-Event angekündigt werden.

Auffällig ist, dass Sony immer mehr ursprünglich PlayStation exklusive Spiele jetzt für den PC veröffentlichen. So wurde zum Beispiel Horizon Zero Dawn bereits für Steam angekündigt und auch Death Stranding soll einen PC-Release erhalten. Da würde also eine PC-Version von Bloodborne gut reinpassen. Bloodborne erschien am 25. März 2015 exklusiv für die PlayStation 4. Ob die Gerüchte am Ende stimmen, bleibt abzuwarten.

The last detail I'll share is that FromSoft themselves are not doing the port, but that the company doing the remaster are one that I have a huge amount of faith in judging by other games they've ported. I will not share who that company is, but you sincerely won't be let down.

— SlothBorne (@CaseyExplosion) June 5, 2020