Warframe – Inaros Prime Access gestartet

Der Titania Prime Access hat sich verabschiedet und mach Platz in Warframe für den Inaros Prime Access. Diesmal auf allen Plattformen gleichzeitig.

Nachdem Titania Prime Access sich jetzt aus den Plattform Stores verabschiedet hat, ist Platz für den nächsten Prime. Anstatt Nezha hat aber Inaros den Vortritt bekommen und bringt auch neue Prime Waffen mit.

Mit Panthera Prime und Karyst Prime bekommen zwei Klassiker ihre neue Prime Variante. Sowohl Inaros als auch die beiden Waffen können im Spiel kostenfrei gefarmt werden. Wer allerdings gleich loslegen will kann den kompletten Prime Access kaufen oder ein separates Paket nur mit den Accessories kaufen.

Normalerweise sind die Releases gestaffelt je nach Store Region und Plattform, doch diesmal geht der Prime Access auf allen Plattformen und allen Gebieten gleichzeitig an den Start. Der Sandkönig wartet also mit seinem Sandstorm im Spiel auf euch.

Nezha Fans dürfen sich aber schon mal vorab auf seinen Prime Release freuen der in etwa drei Monaten Infos ablösen wird.

Inaros Prime Access is here!

Add Inaros Prime, Panthera Prime, Karyst Prime, Prime Accessories and more to your Arsenal. https://t.co/EySkwFAVwX pic.twitter.com/0acC6uqe2w

— WARFRAME (@PlayWarframe) July 14, 2020