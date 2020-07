Warframe – Inaros Prime Access angekündigt

Schon in wenigen Wochen erhält der Sandkönig seinen Prime Access. Der Inaros Prime Access wurde offiziell enthüllt und kommt mit einigen Goodies.

Warframe bringt Inaros Prime Access an den Start

Aktuell könnt ihr noch immer den Titania Prime Access in den jeweiligen Plattform Stores finden. Doch schon am 14. Juli ist Schluss und der nächste Prime Frame kündigt sich an. Die Nächsten in der Reihe waren dabei Nezha und Inaros, daher war es eine 50/50 Chance.

Nezha muss jedoch noch etwas länger warten und der Sandkönig Inaros bekommt seine Prime Version. Zusätzlich bekommt er Panthera Prime und Karyst Prime als neue Prime Waffen.

Die kosmetischen Items im Prime Access sind diesmal die Mittahk Prime Armor und die Kahtuss Prime Syandana. Darüber hinaus gibt es auch die beiden 90 Tage Credit und Affinity Booster sowie Platinum.

Im Gegensatz zu den gestaffelten Releases in verschiedenen Regionen, soll es diesmal in allen Regionen gleichzeitig verfügbar sein. Demnach werdet ihr den Prime Access am 14. Juli in allen Stores auf allen Plattformen finden.

Titania Prime und ihre Waffen werden dann aber nicht aus dem Spiel verschwinden sondern können noch immer gefarmt werden.

Unleash the golden sandstorm. Inaros Prime Access begins July 14. https://t.co/QxPrSCJPwI pic.twitter.com/NJyeUPEfNC — WARFRAME (@PlayWarframe) July 7, 2020

PlayStation 5 Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele.

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert.

Lass dich von der unglaublichen Grafik in den Bann ziehen und erlebe die neuen Funktionen der PS5.

Entdecke ein noch fesselnderes Spielerlebnis mit Unterstützung fürhaptisches Feedback, adaptive Trigger und 3D-Audio-Technologie.

Quelle: Digital Extremes