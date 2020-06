Warframe Titania Prime Access – Test zur Feen Königin

Mit dem aktuellen Titania Prime Access in Warframe bekommt der Elfen Warframe nicht nur eine Prime Variante, sondern auch einige interessante Neuerungen. Daneben gibt es mit Corinth Prime die aufgemotzte Version eines echten Fanlieblings sowie mit Pangolin Prime einem echten Klassiker. Ich habe viele Stunden mit Titania Prime verbracht und wie ihr Prime Paket bei mir ankam, erfahrt ihr jetzt.

Warframe Titania Prime Access

Würde ich aktuell eine Liste mit den Warframes machen, die ich am wenigsten spiele, würde Titania einen der vorderen Plätze belegen. Hauptgrund waren gleich von Beginn an ihre Fähigkeiten, die sehr spezielle Abhängigkeiten hatten. Oder auch ihre Ultimate Fähigkeit Razorwing, die euch in eine Minielfe verwandelt und mit der recht ungenauen Archwing Steuerung konfrontiert. Der endgültige Todesstoß für mich kam aber, als der Pickup Radius für Titania in ihrem Razorwing vergrößert wurde. Warum, erkläre ich nachher noch genauer. Mit dem Release des Prime Access hat Titania aber einige Änderungen erfahren. Die erste Fähigkeit Spellbind lässt Feinde hilflos in der Luft schweben, während Mitspieler in Reichweite Statusimmunität erhalten. Haltet ihr die Taste gedrückt, castet Titania die Immunität auf sich selbst. Im Vergleich zu vorher bleiben von Spellbind betroffene Feinde mehr oder weniger an einer Stelle, anstatt frei durch die Gegend zu schweben. Tribute, ihre zweite Fähigkeit, hat einige willkommene Änderungen erhalten. Titania kann vier Buffs mit Tribute erzeugen. Zuvor musstet ihr einen bestimmten Feindtyp (z.B. Heavy) finden und auf diesen Tribute casten, um den mit diesem verbundenen Buff oder Debuff zu erhalten. Wenn Mitspieler allerdings die entsprechenden Feinde ständig vor eurer Nase killten, war die Fähigkeit im Grunde nutzlos. Eine ähnliche Situation gibt es mit dem Warframe Grendel mit dessen Nourish Ability. Die Änderung behebt dieses Problem und ihr könnt jetzt manuell wählen, welchen Effekt ihr wollt und castet dann Tribute auf einen beliebigen Feind, um euch den Effekt zu verschaffen. Ihr könnt sogar alle Buffs von einem einzigen Feind bekommen und müsst nicht mehr den gleichen Buff mehrfach casten, um den maximalen Effekt zu erhalten. Jeder Buff startet nun mit maximalem Effekt. Die Änderungen der Fähigkeit sind massiv ausgefallen und machen Titania wesentlich angenehmer zu spielen. Lantern hat eine ähnliche Anpassung erfahren wie Spellbind, sodass betroffene Feinde jetzt in eine statische “Laterne” verwandeln, die dann andere Feinde anzieht. Auf Kommando könnt ihr die Lantern dann detonieren lassen. Razorwing ist einigermaßen unverändert geblieben, bis auf ein paar kleine Tweaks. So könnt ihr in eurer Elfenform eure Razorflies heilen, indem ihr Feinde tötet. Darüber hinaus können eure Razorflies jetzt auch eure Tribute Buffs für euch aufsammeln. Zuletzt bleibt dann noch der Pickup Radius von Titania in ihrer Razorwing Form. Razorwing verbraucht konstant Energie, solange es aktiv ist, weshalb ich immer einen Build mit hoher Effizienz verwendet habe. Ich konnte mit dem kleineren Pickup Radius Energy Orbs liegen lassen und aufsammeln, wenn ich die Energie wirklich brauchte. Nach der Erhöhung des Radius jedoch sammelte ich ungewollt Orbs auf, ohne sie wirklich zu brauchen. Ihr sammelt Energie Orbs automatisch auf, sobald ihr mindestens 1 Energiepunkt von eurem Maximum verbraucht habt. Dadurch habe ich viel zu oft massig Orbs verschwendet, ohne den vollen Nutzen von ihnen zu bekommen. Der Radius selbst wurde zwar nicht wieder in den Originalzustand versetzt, jedoch könnt ihr den Zustand mit dem neuen Ironclad Flight Augment wieder erlangen. Zusätzlich gibt euch die Mod noch 40 % Schadensreduktion, solange ihr in der Luft seid.

Titania Primes Fähigkeiten im Überblick

Passive Fähigkeit

Titania erhält einen 25 % Bonus zu Bullet Jump und Roll Distanz. Teammitglieder im Umkreis von 15 Metern erhalten den Upsurge Buff, der für 20 Sekunden 4 Lebenspunkte pro Sekunde wiederherstellt.

Spellbind

Feinde lassen ihre Waffen fallen und schweben wehrlos in der Luft. Teammitglieder in Reichweite werden immun zu Statusveränderungen. Fähigkeit profitiert von Ability Duration und Ability Range Mods.

Tribute

Wechselt per Knopfdruck durch vier verschiedene Buffs (Thorns, Dust, Full Moon, Entangle), die auf Feinde gecastet werden können. Fähigkeit profitiert von Ability Duration, Ability Strength und Ability Range Mods.

Lantern

Erschafft einen Schwarm von Razorflies, die den anvisierten Feind in eine Laterne verwandeln, die Feinde magisch anzieht. Kann auf Kommando detoniert werden. Fähigkeit profitiert von Ability Duration, Ability Strength und Ability Range Mods.

Razorwing

Titania schrumpft sich auf Elfengröße und fliegt Feinden um die Ohren. Razorflies attackieren dabei Feinde in Reichweite. Fähigkeit profitiert von Ability Duration und Ability Strength Mods.

Meine verwendeten Builds

Wie bereits eingangs erwähnt nutzt mein Build für Titania Prime das Ironclad Flight Augment und entfernt so den extra Pickup Radius (Vacuum). Sollet ihr dies nicht wollen, könnt ihr die Mod problemlos ersetzen. Mein Build ist allerdings sehr effizient für mich und ich habe wieder die volle Kontrolle, über wann genau ich einen Energy Orb aufnehmen muss oder will. Ansonsten sorgen Aerodynamic und Ironclad Flight für Tankpotenzial und Stretch und Augur Reach für Reichweite, damit ihr Lanterns aus sicherer Distanz platzieren könnt. Primed Flow und Streamline sorgen für einen größeren Energievorrat und Effizienz. Primed Continuity und Augur Message geben euch dann noch mehr Ability Duration, damit halten eure Buffs, Boni und Lanterns länger und müssen nicht andauernd neu gecastet werden. Titanias Dex Pixia Pistolen haben dann von mir einen klassischen Hybridbuild verpasst bekommen, was in Anbetracht der Ausgangswerte keine große Überraschung ist. Der Schaden von Dex Pixia ist recht beachtlich, selbst gegen Feinde jenseits von Level 120+. Solltet ihr Arcane Precision besitzen, könnt ihr den Schaden nach jedem Kopfschuss sogar noch um 300 % steigern. Bei Diwata Prime habe ich ebenfalls einen Hybridbuild gewählt, aber um ehrlich zu sein nutze ich Archwing Melee nie. Daher gibt es mit Sicherheit noch Potenzial für Verbesserungen. Der Build sollte aber eine gute Basis liefern.

Pangolin Prime und Corinth Prime

Mit Pangolin Prime hat eine der ältesten Waffen in Warframe seine Prime Variante erhalten und Verbesserungen gibt es praktisch für jeden Aspekt der Waffe. Primär ist Pangolin Prime aber eine Statuswaffe und daher ist auch der Build darauf ausgelegt. Der Status meiner Wahl ist Viral mit Buzz Kill für mehr Fokus auf Slash. Pangolin ist solide und eine gute Wahl auch gegen härtere Feinde. Corinth Prime ist dagegen im Vergleich zum Original nicht sehr viel besser geworden. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass Corinth Prime schlecht ist. Der größte Unterschied ist, dass der Burst Modus bei eurem Sekundärfeuer jetzt nicht mehr automatisch explodiert, sondern von euch gezündet werden muss. Darüber hinaus lädt die Waffe jetzt das gesamte Magazin in einem Rutsch, was etwas länger dauert. Zuvor wurde jeder Schuss einzeln, aber dafür etwas schneller nachgeladen und ihr konntet zwischendurch schon wieder schießen. Corinth ist im Gegensatz zum Platzhirsch Tigris Prime aber keine Status-, sondern eine Crit-basierte Schrotflinte. Daher gibt es im Build auch Blunderbuss für mehr Crit Chance und Primed Ravage für mehr Crit Damage. Hunter Munitions gibt euch die nützlichen Slash Ticks und zusammen mit Viral bekommt ihr so einen netten DoT Effekt (Damage over time). Persönlich kann ich die Sekundärfeuerfunktion nicht wirklich empfehlen. Insbesondere Feinde über Level 60 lassen sich davon nicht wirklich beeindrucken und daher solltet ihr eher beim Primärfeuer bleiben.

Relikttabelle mit Droprate Teil Relikt Intact Exceptional Flawless Radiant Titania Prime Blueprint Lith M5 11.00% 13.00% 17.00% 20.00% Titania Prime Systems Axi T5 2.00% 4.00% 6.00% 10.00% Titania Prime Chassis Neo M3 25.33% 23.33% 20.00% 16.67% Titania Prime Neuroptics Meso E4 11.00% 13.00% 17.00% 20.00% Pangolin Prime Blueprint Neo P1 2.00% 4.00% 6.00% 10.00% Pangolin Prime Blade Axi G4 11.00% 13.00% 17.00% 20.00% Pangolin Prime Handle Meso R3 25.33% 23.33% 20.00% 16.67% Corinth Prime Stock Lith C6 2.00% 4.00% 6.00% 10.00% Corinth Prime Blueprint Axi T4 25.33% 23.33% 20.00% 16.67% Corinth Prime Receiver Neo R4 11.00% 13.00% 17.00% 20.00% Corinth Prime Barrel Meso C5 2.00% 4.00% 6.00% 10.00%