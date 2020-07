Resident Evil 8 – Leaker gibt Informationen zur Spielzeit

Während Fans weiter auf neue offizielle Infos zu Resident Evil 8 warten, müssen im Moment Leaker für Neuigkeiten sorgen. Einer von ihnen heißt AestheticGamer und ist wohl einer der zuverlässigsten Resident Evil-Leaker. Und ebendieser hat nun erste Erkenntnisse zur möglichen Spielzeit des Survival Horror-Titels preisgegeben.

Wird Resident Evil 8 das längste Resi aller Zeiten?

Eine exakte Spielzeit konnte AestheticGamer zwar nicht angeben, er konnte jedoch aufgrund ziemlich verlässlicher Quellen Vergleiche zu anderen Spielen der Reihe ziehen. So soll der achte Teil nicht so lang sein wie der sechste und vierte, doch Teil 7, 2 und 3 werden, was die Spielzeit angeht, wohl deutlich in die Tasche gesteckt. Über die Qualität des Spiels sagt das natürlich nicht viel aus, es ist jedoch ein erster Informationshappen, den Fans bestimmt mit Freude aufnehmen werden. Die Spielzeit kann im nächsten Jahr überprüft werden, dann kommt Resi 8 auf den PC, die PS5 und die Xbox Series X.

Quelle: wegotthiscovered